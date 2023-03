Governo do RN foi alertado sobre possibilidade de atentados; 9 pessoas foram presas

Apoie o 247

Saiba Mais - Segundo o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, alguns dos atentados registrados desde a madrugada desta segunda (13) foram detectados pelo sistema de inteligência das instituições do Governo, o que permitiu a prisão de nove pessoas, além da apreensão de armas, drogas, dinheiro, motocicletas e artefatos explosivos. Em uma ocorrência, registrada na Zona Oeste de Natal, um homem morreu durante um confronto entre policiais e criminosos.

Ônibus, o Fórum de Justiça de Parnamirim, veículos das prefeituras de Acari e Mossoró, além de comércios foram alvos de tiros e incêndios. A Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Defesa Social Sesed) ainda não tem a confirmação sobre o que motivou os ataques.

A Sesed também está fazendo o levantamento sobre quantos ataques ocorreram no RN, sendo 25 registrados até o momento em 19 cidades.

