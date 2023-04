Governo Lula é aprovado por 62,6% dos recifenses

Segundo levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, o governo Lula é reprovado por 32,5% do eleitorado da capital pernambucana edit

247 - Levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que 62,6% do eleitorado recifense aprova o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com a pesquisa, divulgada nesta terça-feira (4), a gestão é reprovada por outros 32,5% e 4,9% não opinaram.

O levantamento destaca que 48,7% dos entrevistados consideram a gestão do presidente Lula como ótima ou boa,. Outros 21,7% consideram como regular e 27,5%, ruim ou péssima. Outros 2,1% não souberam ou não quiseram responder o questionário.

A pesquisa ouviu 816 eleitores do Recife entre os dias 30 de março e 2 de abril e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

