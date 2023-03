Grande incêndio em shopping de cinema do Maranhão mata 2 pessoas e causa pânico (vídeo)

O incêndio ocorreu no Shopping Rio Anil, no bairro Turu, em São Luís, capital do Maranhão edit

247- Duas pessoas morreram após um incêndio nas salas do cinema do shopping Rio Anil, em São Luís, capital do Maranhão, nesta terça-feira (7).

Ambos os corpos foram resgatados dos escombros, segundo o Corpo de Bombeiros do Maranhão. O primeiro corpo foi encontrado por volta das 22h30. A vítima com características femininas, cuja identidade ainda não foi revelada, foi achada entre os escombros de uma das salas de um dos cinemas do shopping. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com o portal G1, O segundo corpo foi encontrado em outra sala de cinema por volta das 1h30. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do IML vai fazer o trabalho de identificação da vítima nas próximas horas.

O incêndio que atingiu, na tarde desta terça-feira (7), o Shopping Rio Anil, no bairro Turu, em São Luís, capital do Maranhão.

Pelo menos 12 pessoas deram entrada em hospitais da capital maranhense. Do total de feridos, nove foram encaminhados para hospitais da rede pública e quatro para um hospital da rede particular de São Luís.

