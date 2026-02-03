Grave acidente com ônibus de romeiros deixa ao menos 15 mortos em Alagoas

247 - Um grave acidente com um ônibus que transportava romeiros deixou ao menos 15 pessoas mortas na manhã desta terça-feira (3), na rodovia AL-220, no município de São José da Tapera, no Sertão de Alagoas. O veículo capotou em um trecho da estrada e provocou uma operação de resgate de grandes proporções, envolvendo equipes de emergência do estado.

Segundo o governo do estado, entre os mortos estão cinco homens, sete mulheres e três crianças. O número de feridos ainda não foi detalhado oficialmente, mas as autoridades informaram que o ônibus transportava aproximadamente 60 pessoas no momento do acidente, o que indica um alto número de sobreviventes que precisaram de atendimento médico. As informações são da CNN Brasil.

As vítimas que resistiram ao capotamento foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região, onde seguem sob cuidados das equipes de saúde. O estado de saúde dos feridos não havia sido divulgado até a última atualização das autoridades.

Diante da gravidade da tragédia, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, decretou luto oficial de três dias no estado. Em nota, o governo classificou a ocorrência como um incidente com múltiplas vítimas de alta complexidade, o que justificou a mobilização de uma força-tarefa de resgate.

A operação de socorro contou com o apoio de aeronaves do Departamento Estadual de Aviação, além de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas e da Polícia Militar. As equipes atuaram tanto no resgate das vítimas quanto na organização da área e no transporte dos feridos para unidades de saúde.

Após o atendimento inicial e a remoção das vítimas, o Instituto de Criminalística de Arapiraca foi acionado para realizar a perícia no local do acidente. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as causas do capotamento e verificar as circunstâncias em que o ônibus perdeu o controle na rodovia.

A Prefeitura de Juazeiro do Norte, cidade de onde partiu o grupo de romeiros, divulgou uma nota oficial lamentando a tragédia. O comunicado destaca o vínculo histórico do município com as romarias e expressa solidariedade às famílias das vítimas. O texto diz:

"A Prefeitura de Juazeiro do Norte manifesta profundo pesar pelo grave acidente ocorrido na manhã desta terça-feira, 3, na rodovia AL-220, envolvendo um ônibus com romeiros que retornavam ao estado de Alagoas após participarem da Romaria de Nossa Senhora das Candeias.

Juazeiro do Norte, cidade cuja história é marcada pela fé e pelo acolhimento aos romeiros, recebe essa notícia com imensa tristeza e solidariedade, sentimento que une a gestão municipal e toda a população neste momento de luto."

As autoridades seguem acompanhando o caso e não descartam novas atualizações sobre o número de vítimas e as causas do acidente. A expectativa é que o laudo pericial ajude a esclarecer se houve falha mecânica, erro humano ou problemas nas condições da via.