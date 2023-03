“Hidrogênio verde é hoje a prioridade máxima do Ceará”, diz Elmano de Freitas à TV 247

Apoie o 247

247 - O governador do Ceará, Elmano de Freitas, afirmou em entrevista à TV 247 que o hidrogênio verde é a coisa mais importante para o estado, do ponto de vista estratégico. Ele destacou a necessidade de garantir investimentos privados para a produção de hidrogênio verde, que pode ser vinculado ao desenvolvimento de plantas de produção de energia solar e eólica.

"O Ceará já produz 81% de sua energia a partir de fontes limpas, e existem 24 memorandos de empresas privadas dispostas a investir na produção de hidrogênio verde no estado", afirmou.

De acordo com o governador, "o pensamento sobre a importância da transição energética e do hidrogênio verde é compartilhado por grande parte dos governadores do Nordeste". "A produção de hidrogênio verde pode atrair novas plantas industriais para o Nordeste, que possui uma vantagem competitiva na produção de energia renovável", prosseguiu.

"Quando um veículo utiliza combustível, o que sai do escapamento do veículo é água. Então temos uma descarbonização. No Ceará, temos orgulho de ser uma referência para o Brasil e para o mundo em descarbonização", acrescentou.

Hidrogênio verde

Hidrogênio verde é um elemento que é consequência da quebra da molécula da água (H₂O). É produzido a partir de fontes renováveis de energia.

A produção de hidrogênio verde não emite carbono e não depende de combustíveis fósseis. Além disso, o hidrogênio verde pode ser usado como combustível para veículos, produção de eletricidade e outras aplicações industriais, sem contribuir para as emissões de gases de efeito estufa.

No entanto, a produção de hidrogênio verde ainda é um processo relativamente caro e requer investimentos significativos em infraestrutura. Como resultado, atualmente, a maioria do hidrogênio produzido comercialmente ainda é feito a partir de combustíveis fósseis, o que significa que a produção de hidrogênio verde é uma área em desenvolvimento e é vista como uma parte importante da transição para uma economia mais limpa e sustentável.

Lula e Bolsonaro

Na entrevista, o chefe do Executivo cearense destacou a importância das articulações de governos estaduais com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Os governadores sentarem à mesa, apresentarem números, dificuldades. Importante essa capacidade de dialogar, de entendimento entre os entes federais. É o que o povo quer", disse.

"O governo federal demonstra disposição em negociar descentralização de recursos. Governadores cederam e ganharam. Encontramos um clima para a reforma tributária, que favoreça investimento, crie condições de recuperação do investimento público", acrescentou.

Elmano ainda criticou o ex-ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PL). "Não vou fazer aquilo que eu reclamava que o Bolsonaro fazia. Não tem relação republicana, institucional".

