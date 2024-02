Histórico teatro Valdemar de Oliveira, no Recife, é consumido por chamas (vídeo)

Espaço já vinha sofrendo com abandono e descaso do poder público edit

247 - Um incêndio destruiu o Teatro Valdemar de Oliveira, localizado no Recife, Pernambuco, durante a madrugada e o início da manhã desta quarta-feira (7). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado com rapidez devido à ausência de teto no edifício, embora tenha deixado o local praticamente em ruínas. Felizmente, não houve feridos.

O espaço, um dos mais emblemáticos do Recife, enfrenta um período de abandono. No ano de 2023, artistas locais organizaram um protesto reivindicando a reativação do teatro, que sofreu com roubos e vandalismo nos últimos anos. O local encontra-se fechado desde 2020, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

A imprensa tem documentado o processo de destruição do prédio, que sofreu invasões por vândalos e chegou a ser usado como local de moradia. Contudo, até o momento, não houve intervenção por parte do poder público, relata o Jornal do Commercio.

