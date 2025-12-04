Homem morre após ser atingido por barra de supino em academia de Olinda

247 - Um homem de 55 anos morreu após sofrer um grave acidente enquanto realizava o exercício de supino em uma academia de Olinda, na Região Metropolitana do Recife. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

O acidente ocorreu na segunda-feira (1º), quando Ronald José Salvador treinava sozinho e a barra de ferro escorregou de suas mãos, atingindo seu tórax. Imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram o momento em que a carga cai sobre ele. Ronald ainda conseguiu se levantar, mas caiu logo em seguida, sendo socorrido imediatamente por funcionários e frequentadores da academia.

Comunidade lamenta morte de carnavalesco e líder cultural

Além de aluno da RW Academia, Ronald era conhecido em Olinda por sua atuação na cena cultural local, onde atuava como carnavalesco e presidia um centro cultural. A notícia da morte causou grande comoção entre amigos, vizinhos e colegas do setor artístico.

A academia informou, em nota, que prestou atendimento imediato ao aluno e acionou o socorro especializado. Ronald foi encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu às lesões e morreu na terça-feira (2).

Nas redes sociais, a RW Academia lamentou o ocorrido e prestou solidariedade aos familiares. "Transmitimos aos seus familiares e amigos nossas mais sinceras condolências, desejando força e conforto neste momento de dor incomensurável. Ronald José Salvador sempre será lembrado com respeito e carinho por todos que fizeram parte de sua trajetória em nossa comunidade", afirmou o comunicado.

Investigações e cerimônias de despedida

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado como morte acidental pela Delegacia de Rio Doce. As circunstâncias do acidente continuam sendo apuradas.

O velório de Ronald José Salvador ocorre nesta quarta-feira (3). O sepultamento está marcado para o Cemitério Morada da Paz, no município de Paulista (PE).