Homem que morreu após ataque foi mordido por tubarão-tigre, aponta pesquisador da UFRPE

247 - O homem de 51 anos que morreu após um ataque de tubarão em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, foi mordido por um animal da espécie tigre, segundo o pesquisador Jonas Rodrigues, engenheiro de pesca da Universidade Federal de Pernambuco (UFRPE). O caso aconteceu no sábado (10), na altura da Igrejinha de Piedade, informou o G1 .

Os incidentes no litoral pernambucano ocorrem, normalmente, com os tubarões cabeça-chata e tigre, segundo o pesquisador.

O trecho da praia em que Marcelo Rocha foi atacado é o mesmo de outros 12 incidentes, segundo dados do Comitê Estadual de Monitoramento (Cemit). Desde 1992, quando começaram a ser registrados os ataques no litoral pernambucano, foram notificados outros 65 incidentes com tubarão e mais 25 mortes, nesse período.

Segundo o especialista, o cuidado ao mar deve ser redobrado durante o inverno, período em que há o crescimento de ataques de tubarões, visto que as chuvas aumentam turbidez da água.

