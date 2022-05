Humberto Costa: a bandeira do Brasil não é dos milicianos

“A bandeira do Brasil é de todos nós. Juntos, vamos resgatar esse país”, defendeu o senador, postando foto de Lula com bandeira do Brasil no ato deste sábado edit

247 - O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu em postagem no Twitter que a bandeira do Brasil não é dos milicianos, mas “de todos nós”.

“A bandeira do Brasil não é propriedade dos milicianos e dessa gente que espalha ódio e rancor na internet. A bandeira do Brasil é de todos nós”, escreveu.

“Juntos, vamos resgatar esse país, garantir o diálogo e trazer o amor e o respeito de volta às famílias brasileiras. #JuntosPeloBrasil”, acrescentou.

A postagem do texto veio junto de uma foto do ex-presidente Lula à frente da bandeira, tirada neste sábado (7) no lançamento do Movimento Vamos Juntos Pelo Brasil, que lançou a pré-candidatura de Lula e de Geraldo Alckmin para vice.

“Um dia emocionante que vai ficar para história. Não tenho dúvidas que o Brasil vai se unir para mudar os rumos do país, reconstruir a democracia e trazer de volta a dignidade do povo. #juntospelobrasil”, escreveu o senador, que esteve presente no ato, em outro post.

A bandeira do Brasil não é propriedade dos milicianos e dessa gente que espalha ódio e rancor na internet. A bandeira do Brasil é de todos nós. Juntos, vamos resgatar esse país, garantir o diálogo e trazer o amor e o respeito de volta às famílias brasileiras. #JuntosPeloBrasil pic.twitter.com/Eg3X1ShnLG — Humberto Costa (@senadorhumberto) May 7, 2022





Um dia emocionante que vai ficar para história. Não tenho dúvidas que o Brasil vai se unir para mudar os rumos do país, reconstruir a democracia e trazer de volta a dignidade do povo. #juntospelobrasil 🇧🇷 pic.twitter.com/oXZ4HgqZZG — Humberto Costa (@senadorhumberto) May 7, 2022

