Humberto Costa acionará PGR contra Damares por suposta interferência em aborto de criança no ES

O senador Humberto Costa (PT-PE) ingressará com uma representação na PGR para que a ministra Damares Alves responda por crime de responsabilidade pela suposta tentativa de retardar a interrupção da gravidez de uma menina de 10 anos, vítima de estupro

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE) ingressará com uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) para que a ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves, responda por crime de responsabilidade. A titular da pasta enviou ao município de São Mateus, no Espírito Santo, representantes do ministério e aliados políticos para retardar a interrupção da gravidez de uma menina de 10 anos, vítima de estupro.

"É inaceitável que a mais alta autoridade do governo na área de direitos humanos e políticas para a mulher tenha agido de forma tão cruel e desumana contra uma menina violentada, aumentando ainda mais o enorme drama que ela já vivia", disse o parlamentar.

De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, pessoas envolvidas no processo disseram que os representantes da ministra seriam os responsáveis por vazar o nome da criança à ativista Sara Giromini, que o divulgou em redes sociais.

A criança foi abusada sexualmente por quatro anos pelo marido de uma tia. O homem, de 33 anos, foi indiciado pelos crimes de ameaça e estupro de vulnerável e está foragido desde que o caso veio à tona. No dia 16 de agosto, a jovem foi ao Recife (PE) para ter acesso ao aborto previsto em lei após ter o procedimento negado em Vitória. A viagem, realizada em um avião comercial, deveria ter ocorrido de forma sigilosa, mas foi divulgada nas redes sociais de conservadores.

