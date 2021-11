Humberto Costa: volta de Lula ao governo é esperada com muita ansiedade por eurodeputados

"Não tenho nenhuma dúvida do que vi aqui da expectativa da imprensa, dos parlamentares, da população mundial, de que Lula possa voltar", acrescentou o senador Humberto Costa (PT-PE) edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Após o ex-presidente do governo da Espanha José Luís Rodríguez Zapatero dizer que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltará a governar o Brasil, o senador Humberto Costa (PT-PE) destacou que a turnê do petista no exterior reforçou o prestígio internacional dele.

"Não tenho nenhuma dúvida do que vi aqui da expectativa da imprensa, dos parlamentares, da população mundial, de que Lula possa voltar, substituir Bolsonaro, que tem uma imagem profundamente negativa em todo mundo como alguém quem não se preocupou em conduzir adequadamente o enfrentamento a pandemia, que não valoriza a vida, que não valoriza o meio ambiente. E, dada a importância que nosso país tem e todos esses aspectos, sem dúvida é esperada com muita ansiedade a possibilidade de Lula voltar a governar nosso país", afirmou (leia a íntegra na Revista Forum).

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE