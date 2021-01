Incêndio atinge Arena Castelão, no Ceará (vídeo)

Além do Corpo de Bombeiros do Ceará, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local para controlar o fogo na Arena Castelão, principal palco de eventos esportivos e culturais do estado edit

247 - Um incêndio atinge a área interna da Arena Castelão, em Fortaleza, na manhã deste sábado (30). O fogo começou em uma cabine de rádio. Não há informações sobre as causas do incêndio e se houve algum ferido. Duas guarnições do Corpo de Bombeiros trabalham no local para controlar as chamas.

De acordo com Júlio Lima, funcionário do Castelão que trabalha na área de publicidade, logo após um curto circuito no local, vidraças começaram a cair. O relato dele foi publicado pelo portal G1.

"Rapidamente a gente viu o fogo e rapidamente a gente saiu para ajudar as pessoas que estavam na parte de serviço lá em cima. Foi muito rápido, muito rápido mesmo. Teve um curto circuito que rapidamente pegou fogo e a vidraça começou a cair. Alguns meninos que estavam trabalhando com a gente inalaram muita fumaça", disse.

Além do Corpo de Bombeiros do Ceará, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local.

A Arena Castelão já recebeu partidas da Copa do Mundo, em 2014, da Copa das Confederações, em 2013, além de shows internacionais, como Paul McCartney e Elton John.

Incêndio na Arena Castelão, em Fortaleza. Neste momento. pic.twitter.com/RosTlArU7x — Cáscio Cardoso (@CascioCardoso) January 30, 2021

