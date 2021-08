Incêndio destrói galpões industriais no Grande Recife

O condomínio atingido tem dois blocos de galpões, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes (PE). No imóvel atingido há sete galpões de seis empresas edit

247 - Um incêndio atingiu nesta quinta-feira (19) um condomínio industrial onde funcionam várias fábricas, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Parte interna do imóvel e caminhões foram destruídos pelo fogo.

O condomínio tem dois blocos de galpões. Apenas um, do lado direito, foi consumido pelas chamas. No imóvel atingido há sete galpões de seis empresas. Explosões foram registradas dentro do imóvel. As informações foram publicadas pelo portal G1.

Uma das áreas atingidas foi um centro de distribuição ligado à Betânia Lácteos. Em nota, a Betânia disse que não houve feridos e informou estar "trabalhando para garantir que não haja ruptura no abastecimento dos clientes, reorganizando sua logística para que os produtos sejam enviados de outras unidades de distribuição e cheguem o mais breve possível aos parceiros".

De acordo com a prefeitura de Jaboatão, a Defesa Civil da cidade foi até o local para ajudar o Corpo de Bombeiros com carro-pipa. Os Bombeiros informaram que o local conta com hidrantes, mas carros-pipa foram utilizados porque a energia do local precisou ser desligada.

