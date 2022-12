Indicação de Camilo e Izolda para o MEC tem apoio de 82% dos cearenses, mostra pesquisa

Apoie o 247

247 - Pesquisa do Instituto Opnus mostra que 82% dos cearenses acreditam que o trabalho de Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (sem partido) no Ministério da Educação "será bom para o Brasil".

Camilo Santana será ministro da Educação e Izolda a secretária-executiva - a número 2 - da pasta. Eles foram, respectivamente, governador e vice-governadora do Ceará. Izolda assumiu o governo após Camilo Santana renunciar ao cargo em abril de 2022 para concorrer a uma vaga no Senado Federal.

De acordo com a pesquisa, apenas 9% dos entrevistados afirmaram que a indicação de Camilo Santana e Izolda Cela para o MEC será "ruim para o Brasil". Não souberam responder somam 9%.

Governo do Ceará

A pesquisa também mostra a avaliação da gestão de Izolda à frente do estado.

Prefeitura de Fortaleza

O levantamento também mostra a avaliação da gestão de José Sarto (PDT) à frente da Prefeitura de Fortaleza.

Futuro

Os números mostram uma expectativa alta do povo cearense em relação às gestões do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Presidência da República e de Elmano de Freitas (PT) no governo do Ceará.

Governo Bolsonaro

Entre os cearenses, o governo Jair Bolsonaro (PL) tem avaliação negativa de 50%.

Manifestações golpistas

As manifestações golpistas de bolsonaristas em frente aos quartéis do Exército pedindo um golpe militar no Brasil são reprovadas por 79% dos cearenses.

A pesquisa ouviu 1.590 cearenses entre 27 e 29 de dezembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais e o intervalo de confiança de 95%.

