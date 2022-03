Influencer baiana Sthe Matos é internada. Tomografia diagnosticou sangramento no cérebro

Apoie o 247

ICL

247 - A digital influencer baiana Sthe Matos foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital depois de passar mal.

De acordo com uma nota divulgada no Instagram dela nesta terça-feira (22), a influenciadora sentia dores de cabeça e, durante uma tomografia, foi diagnosticado um sangramento no cérebro.

A influencer passará 24 horas em observação na UTI.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A nota informou que ela foi acometida por uma virose e testou negativo para Covid-19.

A digital influencer mora em um condomínio de luxo, em Salvador (BA), e acumula mais de nove milhões de seguidores no Instagram e mais de três mil inscritos no Youtube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE