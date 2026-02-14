Influencer Carlinhos Maia é vaiado no Carnaval de Recife (vídeo)

247 - Vídeo que circula nas redes sociais mostra o influenciador das bets, Carlinhos Maia sendo recebido com vaias ao participar do Carnaval em Recife neste sábado (14).

Convidado de um dos cerca de 30 trios que animavam o tradicional Galo da Madrugada, ele subiu ao trio elétrico, pegou o microfone e tentou interagir com o público, mas parte da multidão reagiu com vaia.

Diante da multidão, o influencer decidiu atacar o público usando ironia e palavrão: “Vaia é o aplauso de gente boa, obrigado! Troço chato do caralho, porra”, disse.

Carlinhos Maia, que tem mais de 36 milhões de seguidores no Instagram, já recebeu vaia em outros carnavais. Em novembro do ano passado, em dois momentos do Pré-Caju, uma das maiores prévias carnavalescas do país, que acontece na capital sergipana, ele foi vaiado. A primeira vaia aconteceu quando ele acompanhava a cantora Ivete Sangalo em cima do trio; é possível ouvir o barulho e parte do público rejeitando a presença dele. O segundo momento aconteceu em um palco ao lado de Cláudia Leitte, quando o influenciador chegou a responder também com xingamentos.