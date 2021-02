Investimento de R$ 500 milhões fez do Maranhão líder de empregos no Nordeste

Em 2020, o Governo do Maranhão lançou um pacote de investimentos estaduais de R$ 558 milhões, uma resposta do governador Flávio Dino à inércia de Jair Bolsonaro. O Plano Emergencial Celso Furtado edit

247 - Em 2020, o Governo do Maranhão lançou um pacote de investimentos estaduais de R$ 558 milhões com o nome "Plano Emergencial Celso Furtado", que visava garantir obras e ações do governo em um momento de queda da economia.

Com isso, o Maranhão foi o 1º do Nordeste em criação de empregos, com saldo positivo de 19.753 vagas - quase um quarto destes empregos foram criados na Construção Civil, impulsionados pelas obras do estado.

Só em hospitais, por exemplo, foram 13 novas unidades abertas no ano passado. O saldo positivo de empregos gerados representou uma alta de 4,11% em relação a 2019. É o 4º melhor resultado do país.

Enquanto isso, nacionalmente, o Brasil teve um decréscimo na geração de postos de trabalho, acumulando 14,1 milhões de desempregados.

O Plano foi uma resposta do governador Flávio Dino à inércia de Jair Bolsonaro.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.