Ipec: Fátima Bezerra lidera com 49% dos votos no Rio Grande do Norte

A candidata do PT conseguiu quase 30 pontos percentuais de vantagem para o segundo colocado, Capitão Styvenson (Podemos), na disputa pelo governo potiguar

247 - A pesquisa Ipec, divulgada nesta sexta-feira (9), mostrou que a candidata ao governo do Rio Grande do Norte Fátima Bezerra (PT) lidera a disputa, com 49%. Ela tinha 46% na pesquisa anterior, de 22 de agosto. O capitão Styvenson (Podemos) conseguiu 20% (15% na pesquisa anterior).

De acordo com os números, Fábio Dantas (Solidariedade) conseguiu 8% (9% na pesquisa anterior) e Clorisa Linhares (PMB), 3% (2% na pesquisa anterior).

Quatro candidaturas alcançaram 1% no levantamento desta sexta - Danniel Morais, do PSOL (1% na pesquisa anterior), e Rosalia Fernandes, do PSTU (3% na pesquisa anterior).

Rodrigo Vieira, do DC (1% na pesquisa anterior), e Bento, do PRTB (1% na pesquisa anterior).

Nazareno Neris, do PMN (0% na pesquisa anterior).

Brancos e nulos somaram 9% (15% na pesquisa anterior).

Não souberam e não responder, 7% (7% na pesquisa anterior).

Foram entrevistados 800 dos eleitores entre os dias 6 e 8 de setembro em 35 municípios potiguares. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança foi de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número RN-05706/2022.

