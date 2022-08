Ipec: Ricardo Coutinho lidera com 30% corrida ao Senado

Candidato petista lidera na Paraíba. Efraim Filho, do União Brasil, aparece em seguida com 20% edit

247 - O ex-governador Ricardo Coutinho (PT) lidera a disputa ao Senado na Paraíba com 30% das intenções de voto, segundo pesquisa do Ipec divulgada nesta segunda-feira, 29. Efraim Filho, do União Brasil, aparece em seguida com 20%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Cabo Branco.

Pollyanna Dutra (PSB) está em terceiro, com 8%; seguida por Bruno Roberto (PL), com 5%; Manoel Messias (PCO) e Sérgio Queiroz (PRTB), com 2%; Alexandre Soares (PSOL) e André Ribeiro (PDT), com 1%.

Brancos e nulos somam 18%, enquanto 13% não respondeu.

O levantamento ouviu 800 pessoas entre os dias 26 a 28 de agosto de 2022 em 36 municípios da Paraíba. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) sob o número PB04909/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo Nº BR-05400/2022.

