Ipec: União Brasil e PT seguem nos dois primeiros lugares na disputa pelo governo do Piauí. Wellington Dias lidera para o Senado

Silvio Mendes (União Brasil) e Rafael Fonteles (PT) tiveram oscilações positivas na comparação com a pesquisa anterior. Na disputa pelo Senado, Wellington Dias tem 46% dos votos edit

247 - A pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda-feira (12), mostrou o candidato ao governo do Piauí Silvio Mendes (União Brasil) em primeiro lugar, com 43% (eram 38% no levantamento anterior, de 22/08). O candidato Rafael Fonteles (PT) conseguiu 29%, em segundo lugar (eram 23%).

Na terceira posição ficou o Coronel Diego (PL), com 3% (eram 2%).

As outras candidaturas pontuaram 1% ou menos.

Brancos e nulos somaram 10%, mesmo percentual dos indecisos.

Senado

De acordo com os números, o ex-governador Wellington Dias (PT) lidera a disputa para a vaga de senador, com 46%. Na segunda colocação ficou Joel Rodrigues (PP), com 26%.

A pesquisa, feita de 9 a 11 de setembro, foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí sob o protocolo Nº PI-05214/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02457-2022.

📊IPEC: GOVERNO do PIAUÍ, de 09 a 11/09:



🗳1º TURNO:



🟢 Silvio Mendes (UB): 43% (+5)

🔴 Rafael Fonteles (PT): 29% (+6)

🟤 Coronel Diego (PL): 3% (+1)



Os demais pontuaram 1% ou menos



⚪️ Brancos e Nulos: 10%

⚫️ Indecisos: 10% — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) September 12, 2022





📊IPEC: SENADO do PIAUÍ, de 09 a 11/09:



🔴 Wellington Dias (PT): 46% (-3)

🔵 Joel Rodrigues (PP): 26% (+16)



Os demais pontuaram 1% ou menos



⚪️ Brancos e Nulos: 12% (=)

⚫️ Indecisos: 11% (-7) September 12, 2022

