Ipespe Analítica revela liderança de Bruno Reis com 53% na disputa pela Prefeitura de Salvador

247 - Um levantamento feito pelo Ipespe Analítica em parceria com o agregador de pesquisas da CNN revela que o atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), lidera a disputa com 53% de intenção de votos. Em segundo lugar, aparece o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), com 10% das intenções de voto, seguido de perto pelo ex-ministro João Roma (PL), que registra 6% de apoio entre os eleitores soteropolitanos.

Outros candidatos também são mencionados na pesquisa, com percentuais mais modestos. O cientista social Kleber Rosa, do PSOL, atinge 3% das intenções de voto, enquanto a professora Luciana Buck, do partido Novo, fica com 2%.

O agregador de pesquisa que compõe o Índice CNN é um algoritmo que projeta a intenção de voto para prefeito a partir de levantamentos feitos por diversos institutos — e não apenas soma números para obter uma média.

