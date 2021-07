Irmã de Ciro Nogueira tem cargo de quase R$ 18 mil na Codevasf

Irmã do mais novo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), a advogada Juliana e Silva Nogueira Lima (PP-PI), de 45 anos, recebe mais de R$ 17,8 mil na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), também conhecida como a “estatal do Centrão” edit

Por Tácio Lorran, Portal Metrópoles - Irmã do mais novo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), a advogada Juliana e Silva Nogueira Lima (PP-PI), de 45 anos, ganhou um cargo, durante o primeiro ano de governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), também conhecida como a “estatal do Centrão”.

Trata-se de um cargo comissionado, portanto de livre nomeação. Segundo informações do Portal da Transparência levantadas pelo Metrópoles, a advogada recebe, mensalmente, salário bruto de R$ 17.875,55. A mãe dela, Eliane e Silva Nogueira Lima (PP-PI), assumiu a vaga no Senado deixada pelo filho, nomeado nessa quarta-feira (28/7) como ministro-chefe da Casa Civil.

