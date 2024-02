Ivete rebate discurso religioso de Baby do Brasil no carnaval de Salvador: ‘macetar o apocalipse’ (vídeo)

Momento inusitado ocorreu durante o Bloco Coruja, no sábado, e gerou repercussão nas redes sociais; Ivete Sangalo respondeu com música e declarações sobre o amor divino edit

247 - Durante a passagem do Bloco Coruja neste sábado (10), em Salvador, as cantoras Baby do Brasil e Ivete Sangalo protagonizaram um momento inusitado que pegou de surpresa os foliões presentes. Enquanto dividiam o palco, Baby fez um discurso religioso sobre o apocalipse, provocando uma resposta imediata de Ivete.

"Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo", declarou Baby, surpreendendo a multidão.

Visivelmente em choque com a situação, Ivete rebateu o discurso de forma inesperada, o que acabou se tornando o centro das atenções nas redes sociais.

"Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente ‘maceta’ o apocalipse", afirmou Ivete, em uma resposta rápida e descontraída.

A interação entre as duas artistas continuou, com Baby pedindo para Ivete cantar "Pequena Eva", da Banda Eva, porém, Ivete optou por apresentar "Macetando", sua parceria com Ludmilla e um dos maiores hits do carnaval.

"Eu vou cantar o macetando porque Deus está mandando um macetando certo. É o macetando de Jesus e Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento", afirmou Ivete, encerrando a polêmica de forma descontraída. O momento foi transmitido ao vivo por uma emissora de tv local e logo se espalhou pelas redes sociais.

Assista:

February 11, 2024

