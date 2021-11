Janaína Dutra: quem foi a pioneira da luta LGBT e primeira travesti a ter carteira da OAB

O Doodle, do Google, homenageou a advogada brasileira Janaína Dutra, que liderou a luta pelos direitos da população LGBTQIA+ a nível nacional. Morta em 2004, vítima de câncer no pulmão, ela faria 61 anos nesta terça-feira (30) edit

BBC Brasil - Dutra fez história ao se tornar a primeira travesti do país a exercer a advocacia como membro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Morta em 2004 aos 43 anos, vítima de câncer de pulmão, ela faria 61 anos nesta terça-feira (30/11). Mas seu legado permanece vivo.

Dutra nasceu em 30 de novembro de 1960, no distrito de Canindé, no norte do Ceará. Aos 14 anos, passou a ser alvo de homofobia, mas com o apoio de sua família, não esmoreceu. Três anos depois, foi morar com a irmã em Fortaleza e passou a dedicar-se à defesa da comunidade LGBTQIA+.

Em 1986, graduou-se em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor) — a opção pelo curso se deveu ao preconceito que sofria. Em seguida, foi aprovada no Exame da Ordem, tornando-se, assim, a primeira travesti a obter a carteira da OAB e a exercer a advocacia profissionalmente.

Leia a íntegra na BBC Brasil .

