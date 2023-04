Jerônimo Rodrigues celebra investimentos estrangeiros na Bahia e diz que Lula tem 'demonstrado confiabilidade' ao mercado

Apoie o 247

247 - O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, afirmou nesta semana em entrevista à TV 247 que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "tem demonstrado para o mercado a confiabilidade, seja jurídica, econômica, política". O chefe do Executivo baiano afirmou também que a administração federal pretende implementar uma política nacional de incentivo à compra de automóveis. No último final de semana, Lula foi à China e fez acordos de até R$ 50 bilhões. Depois, ele foi aos Emirados Árabes, também no Oriente, e fechou acordos avaliados em R$ 12 bilhões.

Na entrevista ao 247, o governador citou recursos de R$ 12 bilhões nos próximos dez anos, para a produção de 1 bilhão de litros de combustíveis renováveis por ano. Foi o acordo entre governo da Bahia e a empresa Acelen, assinado no último dia 15, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

"Vamos ajudar o governo federal a criar um ambiente de emprego. A unidade fabril de automóveis elétricos. Nossa ida à China tem essa perspectiva, fortalecer não só a relação diplomática, mas também de negócios, mas, é claro, com a soberania nacional", disse Rodrigues. "Lula garantiu que criará uma política de incentivo à compra de automóveis", complementou o governador ao citar viaturas, ambulâncias e ônibus escolares como exemplos de transportes que podem receber incentivo para a compra pela população.

O governador acompanhou Lula na viagem ao continente asiático. Políticos discutiram com a empresa chinesa BYD para que seja instalado em Camaçari (BA) uma fábrica de carros elétricos ocupando a planta industrial da Ford. Com a BYD foram discutidas readequações contratuais para as obras do VLT de Salvador.

O governador Jerônimo Rodrigues visitou a fábrica chinesa dos equipamentos do VLT e fez viagens no equipamento em funcionamento em solo chinês.

Acordos

Membros dos governos do Brasil e da China fizeram reuniões com representantes da China Communications Construction Company (CCCC), Wang Tongzhou, acionista da concessionária responsável pela implantação da Ponte Salvador-Itaparica.

Autoridades assinaram um protocolo de cooperação entre empresas baianas do ramo agropecuário e a chinesa Deej Word, que trabalha na produção de alimentos e produtos de medicina natural.

Foi assinado um memorando de entendimentos com a empresa de tecnologia chinesa Huawei para que a empresa se instale no Parque Tecnológico da Bahia. O objetivo é desenvolver projetos e formar mão de obra especializada.

Ainda no país asiático, houve reuniões com a CCCC e CR20, que integram o consórcio da Ponte Salvador - Itaparica. Conversaram sobre formas de financiamento da obra, que deve contar com bancos nacionais e chineses participando do investimento.

Dirigentes fizeram reuniões com as empresas Sinoma Blade e Goldwing, do ramo de geração de energia renovável, para instalação ou ampliação dos investimentos na Bahia.

