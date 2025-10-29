João Campos amplia liderança sobre Raquel Lyra em Pernambuco, diz Datafolha

247 - A mais recente pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira (29) e encomendada pelas rádios CBN Recife e CBN Caruaru, revela que o prefeito do Recife, João Campos (PSB), lidera com ampla vantagem a disputa pelo Governo de Pernambuco. No cenário estimulado, o socialista aparece com 52% das intenções de voto, enquanto a atual governadora, Raquel Lyra (PSD), soma 30% das preferências.

De acordo com os dados da pesquisa, divulgados pela CBN Recife, o vereador Eduardo Moura (Novo) tem 4%, seguido do ex-ministro Gilson Machado (PL), com 3%, e do ex-vereador Ivan Moraes (PSOL), que aparece com 1%. Brancos e nulos representam 8%, e 2% dos entrevistados afirmaram estar indecisos.

Empate técnico na intenção de voto espontânea

Quando o instituto perguntou em quem os eleitores votariam sem a apresentação dos nomes dos candidatos, João Campos e Raquel Lyra aparecem empatados com 23% das menções. Nesse cenário espontâneo, ainda surgem respostas como “a atual governadora” (3%), “filho de Eduardo Campos” (2%) e “Eduardo Campos” (1%). Outros nomes somam 5%, enquanto brancos e nulos chegam a 7% e 36% dos entrevistados não souberam responder.

João Campos venceria Raquel Lyra no segundo turno

Em uma simulação de segundo turno, João Campos ampliaria a vantagem sobre Raquel Lyra: o prefeito do Recife teria 58%, contra 35% da governadora. Brancos e nulos somam 6%, e 1% não opinou.

Cenários testados pelo Datafolha

O levantamento apresenta dois cenários principais: um com e outro sem o nome do ex-ministro bolsonarista Gilson Machado.

Cenário 1 (com Gilson Machado):

João Campos (PSB): 52%





Raquel Lyra (PSD): 30%





Eduardo Moura (Novo): 4%





Gilson Machado (PL): 3%





Ivan Moraes (PSOL): 1%





Nenhum/Branco/Nulo: 8%





Não sabe/Não opinou: 2%





Cenário 2 (sem Gilson Machado):

João Campos (PSB): 53%





Raquel Lyra (PSD): 31%





Eduardo Moura (Novo): 4%





Ivan Moraes (PSOL): 1%





Nenhum/Branco/Nulo: 8%





Não sabe/Não opinou: 2%





Rejeição e notoriedade dos candidatos

O levantamento também apontou que Raquel Lyra e João Campos são os pré-candidatos mais conhecidos entre os pernambucanos, com 96% e 94% de reconhecimento, respectivamente. Já as maiores taxas de rejeição foram registradas por Gilson Machado (44%) e Ivan Moraes (42%).

Metodologia da pesquisa

A pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 21 e 23 de outubro, com 1.022 entrevistas presenciais em diversas regiões de Pernambuco. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%, o que significa que, se repetida várias vezes, os resultados se manteriam dentro dessa faixa em 95 de cada 100 levantamentos.