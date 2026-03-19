João Campos defende aliança ampla e exalta Lula: "sou admirador"

247 - O prefeito do Recife, João Campos (PSB), afirmou nesta quinta-feira (19) que respeita o tempo do PT para concluir a formação da chapa majoritária em Pernambuco. Segundo informações do Blog Dantas Barreto, do Diário de Pernambuco, apesar de a presença do senador Humberto Costa ser tratada como certa dentro da Frente Popular, a direção estadual petistsa reforçou que ainda é necessário cumprir os ritos internos, incluindo a aprovação pelo Diretório Estadual.

Apontado como pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos comentou as críticas de que estaria estruturando uma chapa com perfil fortemente alinhado ao campo lulista e de esquerda. Ao responder, ele destacou sua admiração pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e defendeu a amplitude política da aliança. “Eu não acho ruim ser lulista, até porque sou admirador do presidente Lula. Não nego isso e acredito que o mais importante é a gente estar diante de uma frente que representa o sentimento do povo, o desejo de construção de um futuro muito melhor e que possa dialogar com as pessoas”, declarou.

A composição desenhada até o momento inclui Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa para o Senado, além de Carlos Costa (Republicanos) como vice. O anúncio oficial da chapa completa, que era esperado para esta quinta-feira, foi adiado para outra data, ainda não definida.

João Campos também ressaltou que sua base eleitoral é diversa e inclui eleitores de diferentes espectros políticos. “Eu não tenho nenhuma dúvida de que muitas pessoas de centro-direita votaram em mim para prefeito e eu tenho muito respeito por essas pessoas”. Em seguida, acrescentou: “Agora, eu não faço política de forma extremada, de forma excludente. Acredito que a gente precisa ter uma capacidade ampla de juntar, não só para fazer uma eleição, mas para governar e eu vou seguir dessa forma. É dessa forma que eu acredito que faço e que a gente vai fazer. E que a Frente Popular terá uma vitória nas eleições”, enfatizou.

Após retornar de Brasília, onde participou de articulações políticas, o prefeito afirmou estar otimista com o avanço das negociações. Ele relatou reuniões com lideranças nacionais, incluindo Edinho Silva, presidente do PT, e Carlos Lupi, presidente do PDT. Segundo Campos, os encontros reforçaram a importância da unidade entre os partidos.

“Nós tivemos uma reunião com Edinho Silva (presidente do PT) e com Carlos Lupi (presidente do PDT). Então, os três presidente nacionais falando da importância dessa construção e cravando que é fundamental a unidade dos nossos partidos, assim como também é fundamental cumprir um rito. Existem prazos, existem roteiros estatutários de cada partido e também existe a posição de uma frente que deseja fazer um anúncio, que deseja ter um dia específico. O nosso papel é equilibrar tudo isso, mas quero dizer que estou extremamente animado e eu não tenho nenhuma dúvida de que a Frente Popular de Pernambuco sairá a vencedora dessas eleições”, ressaltou.