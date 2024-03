João Campos lidera com 64% em Recife, mostra pesquisa

Apoie o 247

247 - O atual prefeito de Recife (PE), João Campos (PSB), lidera as intenções de voto, com 64,6% do eleitorado na capital pernambucana, de acordo com o Instituto Paraná Pesquisas. Ele é seguido pelo ex-prefeito João Paulo (PT), com 7,5%. De acordo com as estatísticas, o secretário de Turismo de Pernambuco, Daniel Coelho (Cidadania), ficou em terceiro lugar (5,5%).

Ministro do Turismo no governo Jair Bolsonaro (PL), Gilson Machado (PL) conseguiu 5,4%. Na quinta posição apareceu Dani Portela (Psol), com 1,5%, seguida pelo deputado federal Túlio Gadêlha (Rede), com 1%. Não souberam ou não responderam somaram 6%; e nenhum / brancos / nulos, 8,6%.

Em outro cenário, sem João Paulo, o atual prefeito do Recife aumenta ainda mais sua margem de votos, alcançando 69,7% das intenções, seguido por Daniel Coelho (6,6%) e por Machado (7%). Dani Portela (Psol) ficou na quarta posição (2,1%).

Não souberam ou não responderam somaram 6,4% e o quesito nenhum / branco / nulo, 9,5%.

A pesquisa foi realizada de 24 a 29 de fevereiro, com 802 pessoas com 16 anos ou mais em Recife. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Os números foram registrados no TSE sob o n.º PE-06311/2024.

