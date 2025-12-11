João Campos mantém liderança ampla sobre Raquel Lyra, segundo Real Time Big Data

247 - Pesquisa realizada pelo instituto Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira (11) mostra o prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, em posição amplamente favorável na corrida pelo governo de Pernambuco. O dado foi divulgado pela CNN Brasil.

A pesquisa foi conduzida entre 9 e 10 de dezembro de 2025, com 1.200 entrevistas em diferentes municípios pernambucanos. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. Segundo o levantamento, João Campos registra 59,1% dos votos válidos, enquanto a governadora Raquel Lyra (PSD) soma 30%.

Os números reforçam o cenário já observado na pesquisa estimulada, também registrada no relatório, na qual Campos aparece com 55% e Lyra com 28% das intenções de voto. Outros nomes que figuram no cenário são o vereador Eduardo Moura (Novo), com 7%, e o ex-vereador Ivan Moraes (PSOL), com 3%.

A pesquisa Real Time Big Data também apresenta dados de rejeição. Nesse quesito, Raquel Lyra lidera com 46%, seguida por Ivan Moraes (29%), João Campos (28%) e Eduardo Moura (23%). Ainda segundo o levantamento, 64% dos eleitores afirmaram não ter um voto definido para governador em 2026, enquanto 36% já escolheram um nome.

No campo político mais amplo, o estudo traz recortes sobre avaliação de governo, percepção do eleitorado em relação ao desempenho do Estado frente ao restante do país e preferências para o Senado. Na avaliação da administração estadual, 50% aprovam o governo, 47% desaprovam e 3% não souberam responder. Já sobre a imagem de Pernambuco em comparação aos demais estados, 38% consideram a situação pior, 33% igual e 17% melhor.

O levantamento também mediu a preferência sobre o perfil desejado para o próximo governo estadual. Para 33% dos entrevistados, o ideal é manter a maioria das políticas atuais, mas com aperfeiçoamentos. Outros 27% defendem mudanças na maior parte das ações e 13% desejam mudanças completas.

Por fim, o instituto perguntou aos eleitores quem foi o melhor governador entre os três últimos nomes que comandaram o Estado. Eduardo Campos lidera com ampla vantagem, sendo citado por 64% dos entrevistados, seguido por Raquel Lyra (22%) e Paulo Câmara (5%).