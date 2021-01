João Campos pressiona deputados para votarem em Lira, candidato de Bolsonaro

João Campos, prefeito de Recife, tem pressionado deputados federais do PSB de Pernambuco a votar em Arthur Lira, candidato que conta com o apoio de Jair Bolsonaro. edit

247 - João Campos, prefeito de Recife, tem pressionado deputados federais do PSB de Pernambuco a votar em Arthur Lira, candidato que conta com o apoio de Jair Bolsonaro. A informação é do jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época.

Embora o Diretório Nacional do partido tenha decidido por 80 votos a zero a não apoiar nenhum candidato de Jair Bolsonaro à Presidência da Câmara, Campos, que é bisneto de Miguel Arraes, continua insistindo pelo voto em Lira.

