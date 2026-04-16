João Campos tem 50% e Raquel Lyra 38% em Pernambuco, diz Datafolha

247 - A mais recente pesquisa Datafolha mostra João Campos liderando disputa pelo governo de Pernambuco com 50% das intenções de voto e vantagem de 12 pontos sobre Raquel Lyra, indicando um cenário de estabilidade na corrida eleitoral para 2026.

O estudo aponta que Campos (PSB), aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece com 50% das intenções de voto no primeiro turno. Já Raquel Lyra (PSD) registra 38%, mantendo a diferença de 12 pontos percentuais entre os dois principais concorrentes.

Além deles, os deputados estaduais Eduardo Moura (Novo) e Ivan Moraes (PSOL) aparecem com 3% e 1% das intenções de voto, respectivamente. O grupo de eleitores que declara voto em branco, nulo ou ainda está indeciso soma 10%.

O levantamento indica um quadro de estabilidade quando comparado à pesquisa anterior, realizada em fevereiro. Na ocasião, João Campos tinha 47% das intenções de voto, enquanto Raquel Lyra aparecia com 35%, o que demonstra variações dentro da margem de erro.

A pesquisa também avaliou o índice de rejeição dos candidatos. João Campos e Ivan Moraes são os mais rejeitados, ambos com 39% dos entrevistados afirmando que não votariam neles de forma alguma. Já Raquel Lyra apresenta índice de rejeição menor, com 29%.

O Datafolha realizou o levantamento por meio de entrevistas presenciais entre os dias 13 e 15 de abril. Ao todo, foram ouvidas 1.022 pessoas com 16 anos ou mais em Pernambuco. A pesquisa está registrada sob o número PE-04713/2026, possui nível de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.