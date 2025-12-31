João Campos tem 56% e Raquel Lyra soma 27%, diz RealTime Big Data

247 - A mais recente pesquisa eleitoral de 2025 sobre a sucessão estadual em Pernambuco aponta o prefeito do Recife, João Campos (PSB), como líder isolado na disputa pelo Governo do Estado. O levantamento mostra o socialista com 56% das intenções de voto, abrindo larga vantagem sobre a governadora Raquel Lyra (PSD), que aparece com 27%.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (31) pelo Instituto RealTime Big Data e publicados pelo Blog Dantas Barreto. A pesquisa foi encomendada pela Rede Record e ouviu eleitores de diferentes regiões do Estado.

Na sequência da preferência do eleitorado, o vereador Eduardo Moura (Novo) soma 8% das intenções de voto, enquanto o ex-vereador Ivan Moraes (Psol) registra 2%. Entre os entrevistados, 4% afirmaram que votariam em branco ou nulo, e outros 3% disseram não saber ou preferiram não responder.

Quando considerados apenas os votos válidos — com a exclusão de brancos e nulos — a diferença entre os dois primeiros colocados se amplia. Nesse cenário, João Campos alcançaria 60% das intenções de voto, contra 29% de Raquel Lyra. Eduardo Moura ficaria com 9% e Ivan Moraes manteria 2%.

O levantamento também detalha o desempenho dos candidatos por região do Estado. Segundo a pesquisa, João Campos venceria em todas elas. Na Região Metropolitana do Recife, o prefeito teria 63% das intenções de voto, frente a 18% da governadora. Na Zona da Mata, a vantagem seria ainda maior, com 68% contra 31%.

A disputa aparece mais equilibrada no interior, embora João Campos siga à frente. No Agreste, o socialista soma 46%, enquanto Raquel Lyra alcança 36%. No Sertão, os percentuais são de 49% para o prefeito do Recife e 33% para a governadora. Já no Sertão do São Francisco, o placar indicado é de 49% a 34%.

A pesquisa RealTime Big Data foi realizada com 1.200 entrevistas, aplicadas entre os dias 29 e 30 de dezembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança do estudo é de 95%.