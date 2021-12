Jones Manoel anuncia pré-candidatura ao governo de Pernambuco

Apoie o 247

Carta Capital - O historiador e influenciador Jones Manoel anunciou, no domingo 12, a sua pré-candidatura para o governo do Estado de Pernambuco, pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB.

Graduado em História e Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, Jones Manoel, de 30 anos, é uma das figuras mais conhecidas do partido, devido à sua projeção nas redes sociais: são 183 mil seguidores no YouTube, 150 mil no Twitter e 145 mil no Instagram.

Seu trabalho chegou a ser notado pelo cantor Caetano Veloso, que se disse influenciado pelo comunista no programa Conversa com Bial, da TV Globo.

Leia a íntegra na Carta Capital.

