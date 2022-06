Jones Manoel diz que Lula não é candidato de esquerda, mas o verdadeiro 'centro democrático'

"Lula não é um candidato de esquerda. Lula é o verdadeiro centro desse país, se a gente for buscar um centro democrático", disse o pré-candidato ao governo de Pernambuco pelo PCB edit

247 - O historiador e youtuber Jones Manoel, pré-candidato ao governo de Pernambuco pelo PCB, classificou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o "verdadeiro centro democrático do país", durante sabatina à Folha de S. Paulo nesta quinta-feira (9).

"Lula não é um candidato de esquerda. Lula é o verdadeiro centro desse país, se a gente for buscar um centro democrático", disse Jones Manoel. Para o pré-candidato comunista, é preciso tensionar a agenda de Lula para a esquerda. "Enquanto oposição ao bolsonarismo, estamos todos juntos, mas a gente entende que é preciso puxar o debate à esquerda. [Com] Bolsonaro sendo derrotado, os problemas do povo trabalhador não acabam automaticamente", afirmou.

