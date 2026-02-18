Jovem pesquisadora é sepultada em Salvador após tentar subir em caminhão de limpeza no Carnaval

247 - Sob forte comoção de familiares e amigos, foi enterrado na manhã desta terça-feira (17), em Salvador, o corpo da bióloga Alice Santos Contreiras, de 24 anos. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil. A jovem morreu durante o Carnaval da capital baiana, após um acidente envolvendo um caminhão de limpeza urbana que atuava no circuito da folia.

O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (16), no tradicional percurso Barra-Ondina, um dos principais palcos da festa em Bahia. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o veículo da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) realizava a higienização da via logo após a passagem dos trios elétricos quando a vítima tentou subir na estrutura metálica do caminhão.

Segundo o registro policial, Alice perdeu o equilíbrio ao tentar acessar o veículo. Na queda, acabou sendo atingida pelo próprio caminhão, que passou sobre seu corpo, provocando morte imediata. Guias para perícia foram expedidas e o motorista foi ouvido pelas autoridades, sendo liberado em seguida. A investigação permanece em andamento.

Natural de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, Alice havia saído para aproveitar o Carnaval com amigos. Formada em Biologia por uma instituição privada, ela cursava pós-graduação em Biodiversidade e Evolução no Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia.Em nota, a universidade lamentou a morte precoce da estudante e manifestou solidariedade aos familiares e colegas.

A Limpurb também se pronunciou e reforçou que é proibido subir em veículos de limpeza sem autorização. O órgão destacou ainda que orienta os foliões a não adotarem esse tipo de conduta, especialmente durante a execução dos serviços pós-festa, quando máquinas e caminhões circulam para garantir a organização do espaço público.

O acidente reacendeu o alerta sobre os riscos no entorno dos circuitos carnavalescos, especialmente nos momentos de dispersão, quando equipes de limpeza entram em ação logo após o encerramento dos desfiles. A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do caso para esclarecer eventuais responsabilidades.