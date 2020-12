Jovens negros são retirados à força de shopping na Bahia (vídeo)

Em nota, shopping lamentou o ocorrido e afirmou que a conduta dos seguranças está em desacordo com as orientações e treinamentos da equipe. No entanto, não informou qual o motivo da retirada dos jovens do local edit

247 - Dois jovens foram retirados à força por dois seguranças do Salvador Shopping, na Bahia. O registro foi feito em um vídeo que circula nas redes sociais em que um dos jovens grita por socorro enquanto recebe um mata-leão. As informações são do jornal Correio e do Uol.

Testemunhas afirmaram que os meninos pareciam ter entre 12 e 16 anos. Segundo o Salvador Shopping, um deles foi liberado e o outro encaminhado para a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

O shopping emitiu nota em que afirma que lamentou o ocorrido e afirmou que a conduta dos colaboradores envolvidos está em desacordo com as orientações e treinamentos da equipe. No entanto, não informou qual o motivo da retirada dos jovens do local.

“O fato está sendo apurado internamente para a individualização das responsabilidades e aplicação das sanções cabíveis. Queremos reiterar que, em momento algum, concordamos com o que acontece nas imagens. O centro de compras reforça que vem dialogando com todos os órgãos competentes sobre o tema”, diz a nota.

As imagens deste vídeo mostra a abordagem violenta por parte de seguranças do Salvador Shopping.



A imprensa tem responsabilidade para combater o racismo estrutural.



Que o Jornal Nacional procure saber os nomes dos envolvidos e cobre para que responda por tortura e racismo. pic.twitter.com/Bus4199WuT December 29, 2020

