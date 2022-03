Judiciário mantém condenação de deputado por acusar repórter de trocar sexo por informações contra Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a condenação em primeira instância que obriga o deputado estadual André Fernandes (Republicanos-CE) a indenizar em R$ 50 mil a jornalista Patrícia Campos Mello, repórter da Folha de S.Paulo. Os relatos foram publicados em reportagem do próprio jornal paulista.

Pelo Twitter, o deputado havia acusado a jornalista de trocar sexo por informações prejudiciais a Jair Bolsonaro (PL). "Se você acha que está na pior, lembre-se da jornalista do folha de SP [sic] que oferece SEXO em troca de alguma matéria para prejudicar Jair Bolsonaro. Depois de hoje, vai chover falsos informantes pra cima desta senhora. Força, coragem e dedicação Patrícia, você vai precisar!", escreveu o deputado.

De acordo com a advogada da jornalista, Taís Gasparian, o "valor de R$ 50 mil nem de perto poderá recompor o sofrimento da jornalista, mas é simbólico o suficiente". "A decisão dos desembargadores representa uma importante vitória para todas as mulheres, jornalistas ou não, que forem ofendidas simplesmente pelo fato de serem mulheres no exercício de suas profissões", disse.

