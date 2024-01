Justiça de AL determina que Braskem indenize 3 mil moradores de Maceió

Apoie o 247

247 - A 3ª Vara Federal de Alagoas determinou que a Braskem compense financeiramente mais 3.000 moradores impactados pela sua atividade de mineração de sal-gema em Maceió, informou o portal IG.

Conforme a decisão do juiz André Granja, a Braskem será responsável pelo pagamento anual de R$ 12.500 para cada dono de imóvel residencial ou comercial localizado nos Flexais, região adjacente ao bairro do Mutange, local onde uma mina da empresa teve colapso em dezembro de 2023.

A extração de sal-gema em Maceió resultou na necessidade de desocupar mais de 14 mil imóveis em cinco bairros da cidade. A decisão ainda permite a apresentação de recurso.

