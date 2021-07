Justiça decreta prisão de 11 suspeitos por mortes de tio e sobrinho em caso Atakarejo

A Justiça baiana decretou a prisão preventiva de 11 dos 13 suspeitos de envolvimento nas mortes de Yan Barros da Silva e do tio dele, Bruno Barros da Silva, acusados de furtar pacotes de carne em uma loja do Atakadão Atakarejo edit

247 - A Justiça baiana decretou a prisão preventiva de 11 dos 13 suspeitos de envolvimento nas mortes de Yan Barros da Silva, de 19 anos, e do tio dele, Bruno Barros da Silva, de 29 anos, em 26 de abril, em Salvador.

Os familiares foram acusados de furtar pacotes de carne em uma loja do Atakadão Atakarejo no bairro do Nordeste de Amaralina e, em seguida, foram assassinados.

A polícia diz que eles foram entregues por seguranças do supermercado a traficantes, que os torturaram e os assassinaram em seguida.

A decisão foi proferida na última terça-feira, 13, pela juíza Gelzi Maria Almeida Souza, que atendeu pedido do Ministério Público. Entre os acusados presos preventivamente estão o gerente geral e dois funcionários do supermercado, que foram denunciados pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e sem possibilitar a defesa das vítimas, constrangimento ilegal e extorsão.

Cinco suspeitos foram denunciados por homicídio qualificado e outros quatro respondem por homicídio qualificado e cárcere privado, enquanto dois dos 13 suspeitos que responderão em liberdade terão que comparecer em juízo mensalmente, além de evitar contato com familiares das vítimas e testemunhas do processo. Eles só poderão sair da comarca de Salvador com autorização judicial.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.