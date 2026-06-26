Justiça mira perfil anônimo ligado ao PL Jovem em Sergipe

247 - A Justiça Eleitoral mirou um perfil anônimo ligado ao PL Jovem em Sergipe ao determinar a retirada de uma publicação contra o senador Rogério Carvalho (PT-SE) e ao identificar Flávio da Direita como responsável pela página @aracaju24h, no Instagram.

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) concedeu liminar à Federação Brasil da Esperança, integrada por PT, PCdoB e PV, após a divulgação de acusações sem provas contra Rogério Carvalho, pré-candidato ao Senado nas eleições de 2026.

A decisão obrigou o perfil @aracaju24h a remover a postagem em até 24 horas. O TRE-SE também fixou multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento. A medida integra uma ação judicial que mira a disseminação de desinformação no período pré-eleitoral e busca preservar a integridade do debate público.

Além da retirada do conteúdo, a Justiça Eleitoral determinou que a Meta, empresa responsável pelo Instagram e pelo Facebook, entregasse dados cadastrais capazes de apontar o responsável pela página. Com as informações enviadas pela plataforma, a investigação chegou ao nome de Flávio da Direita, presidente do PL Jovem Sergipe.

Em 26 de junho de 2026, a Justiça confirmou a identificação de Flávio da Direita como responsável pelo perfil anônimo. A partir dessa confirmação, ele passou a integrar oficialmente o processo e terá prazo para apresentar defesa.

A ação movida pela Federação Brasil da Esperança argumenta que a publicação atacou a honra de Rogério Carvalho e difundiu conteúdo difamatório contra o parlamentar. O senador petista aparece como pré-candidato ao Senado por Sergipe nas eleições de 2026.

O caso também expõe o uso de perfis anônimos nas redes sociais para veicular ataques políticos. A legislação eleitoral brasileira proíbe o anonimato na propaganda e no debate eleitoral, especialmente com base na Lei nº 9.504/97 e na Resolução nº 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

Flávio da Direita, presidente do PL Jovem Sergipe, também responde a processo por tentativa de homicídio contra um militante do PT, conforme as informações apresentadas no material original. O processo eleitoral agora seguirá com a inclusão formal dele como parte na ação.