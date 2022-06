Justiça nega prisão de policiais envolvidos no assassinato de Genivaldo Santos em 'câmara de gás'

Apoie o 247

Metrópoles - A Justiça Federal em Sergipe negou, nesta segunda-feira (13/6), o pedido de prisão preventiva dos três policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo Santos, em abordagem que resultou em óbito por asfixia dentro de uma viatura.

O pedido foi apresentado pela defesa da família da vítima com alegação de fraude processual, uma vez que o relato dos envolvidos em boletim de ocorrência apresenta contradições com as imagens divulgadas sobre o caso.

A solicitação foi negada com o argumento de que, nesta fase da investigação, apenas o Ministério Público Federal (MPF) ou autoridade policial poderia requerer a prisão preventiva, de acordo com a decisão obtida pelo Metrópoles.

