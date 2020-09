Justiça pernambucana prorroga prazo para ex-patroa apresentar defesa sobre caso Miguel

Miguel morreu ao cair do 9º andar de um prédio do condomínio Pier Maurício de Nassau, localizado na área central do Recife, após ser abandonado no elevador por Sarí Corte Real edit

247 - O Tribunal de Justiça de Pernambuco adiou por mais dez dias o prazo para apresentar a defesa definitiva da primeira-dama do município de Tamandaré (PE), Sarí Mariana Gaspar Corte Real, investigada no processo da morte do filho de sua empregada doméstica Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos.

A decisão do TJPE (Tribunal de Justiça de Pernambuco) ocorreu na última terça-feira (1º), após o encerramento do prazo inicial, que era dia 29 de agosto. Agora, os advogados têm até o dia 10 deste mês para apresentar o documento em definitivo.

