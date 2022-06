Juventude do PT de Pernambuco e Recife reage a dissidência de filiados e diz que não “optou” por Marília Arraes

Nota assinada por dezenas de lideranças fala em “surpresa e indignação” com a adesão de um membro ao movimento que apoia Marília no Solidariedade edit

247 - Dezenas de lideranças e militantes do PT de Pernambuco e do Recife assinaram uma carta divulgada neste sábado (4) manifestando “surpresa e indignação” com a manifestação de parte do partido à pré-candidatura de Marília Arraes, ex-PT e hoje no Solidariedade, ao governo de Pernambuco. O manifesto “oPTei Marília” , que marcou a dissidência no partido, foi veiculado nesta sexta-feira (3).

“A Juventude do PT gostaria de externar ao conjunto de militantes do partido, de todas as gerações, que foi com surpresa e indignação que tomamos conhecimento de uma nota subscrita por um membro da direção da Juventude Petista do Recife que, de modo antidemocrático e desrespeitoso às práticas deliberativas do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, usurpa nossa fala e nos silencia, autoritariamente”, diz o início da carta em resposta ao movimento dissidente.

Eles reafirmam a importância de uma aliança entre PT e PSB no estado para eleger o ex-presidente Lula - o que é criticado pelo movimento dissidente - e avaliam que o intuito da manifestação “é, mais uma vez, criar uma campanha antipetista protagonizada por supostos aliados e que centra sua artilharia no "fogo amigo" direcionado ao nosso Partido”.

Leia a íntegra a carta em protesto à dissidência:

Carta à juventude do PT e à toda militância petista: Em defesa da verdade!

A Juventude do PT gostaria de externar ao conjunto de militantes do partido, de todas as gerações, que foi com surpresa e indignação que tomamos conhecimento de uma nota subscrita por um membro da direção da Juventude Petista do Recife que, de modo antidemocrático e desrespeitoso às práticas deliberativas do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, usurpa nossa fala e nos silencia, autoritariamente.

Ainda no início do ano, a JPT manifestou publicamente, por meio de Resolução aprovada quase unanimemente, a importância da aliança entre PT e PSB, apontando a vitória sobre o fascismo, a eleição de Lula e o fortalecimento do seu palanque como foco estratégico da campanha. Compreendemos e respeitaremos as decisões de nossas instâncias partidárias, que são decisões alinhadas às deliberações de Lula.

Avaliamos que o intuito desta manifestação é, mais uma vez, criar uma campanha antipetista protagonizada por supostos aliados e que centra sua artilharia no "fogo amigo" direcionado ao nosso Partido. Acusam a militância que trabalha cotidianamente pela construção de uma sociedade justa e socialista e que escolheu o PT como estratégia e motor de luta de subserviência, negando o compromisso partidário e político que nossa juventude tem.

Enquanto somos vítimas desta campanha antipetista protagonizada por pessoas que usam de seus cargos nas instâncias partidárias, de modo unilateral e autoritário, para atacar o próprio Partido, a candidata que serve de pivô para esses duros ataques segue se abstendo das votações cruciais para a classe trabalhadora brasileira e pernambucana na Câmara Federal, tal como fez ao se abster na votação que autorizou a tomada do único imóvel de família pelos bancos, na última semana, assim como o fez nas votações da privatização da vacina, do marco legal do saneamento básico, do segundo turno da reforma da previdência.

Do mesmo modo, apoiou o bolsonarista Arthur Lira para ocupar a presidência da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Na prática, isso significa ser cúmplice das manobras de Arthur Lira para impedir a tramitação de mais de uma centena de processos de impeachment contra Bolsonaro e se opor às orientações petistas em votações cruciais para a defesa da classe trabalhadora.

A Secretaria de Juventude do PT no Recife não "optou" por Marília. Foi vítima de um perfil fake nas redes sociais, criado unilateralmente de forma isolada por quem não representa a instância da Juventude. A construção de narrativas distorcendo a realidade a fim de torná-la crível por meio de propagação nas redes sociais é uma tática bolsonarista e não iremos aceitá-la em silêncio!

Não iremos nos poupar de ir à luta em defesa do projeto defendido pelo PT e por Lula, assim como temos feito sempre! A lealdade é um princípio que prezamos e assumimos como compromisso na renovação geracional que tanto defendemos. Projetos individuais e autoritários não nos cabem e não representam nossa luta coletiva. O nosso objetivo estratégico é eleger Lula, Teresa e Danilo e fortalecer políticas sociais em defesa da classe trabalhadora. Estamos unides em defesa do maior Partido de esquerda da América Latina, que tirou o Brasil e Pernambuco do mapa da fome e do qual temos orgulho!

Assinam a nota:

Cleyton Manoel Maia da Silva - Secretário Estadual da Juventude do PT

Ollivia Maria Lopes Ventura Galdino - Secretaria adjunta estadual da JPT e membro da executiva estadual do PT Pernambuco

Cristiano Assis - Secretário Estadual de Formação da JPT - PE

Adriano Costa - Secretário Estadual de Finanças da JPT e membro da executiva estadual do PT Pernambuco

Adriele Vitoria da Silva de Andrade - Secretaria da Organização da JPT

Pedro Firmo - Secretário de Movimentos Sociais da JPT-PE

Henrique Alves- Secretário de Comunicação Estadual da JPT

Rhayanne Almeida - Executiva da JPT Pernambuco

Beatriz Ramos - Executiva da JPT Pernambuco

Alice Ingrid- Secretária de Cultura Estadual da JPT

Diógenes Santos Macaxeira - Secretário da JPT Olinda

Maria Luísa Macedo Silva - Secretária da Juventude do PT de Arcoverde

Claudeci Juvino- Secretário da JPT Igarassu

Kamila adrenalina Freire Mouro Vasconcelos- Secretária da JPT Sirinhaém

Guylherme Oliveira - Secretário da JPT Paulista

Carlos Medrado - Secretário JPT Santa Maria da Boa Vista

Priscila Jericó - Secretária adjunta. JPT Santa Maria da Boa Vista

Larissa Maria Quirino dos Prazeres - Membro da Executiva Estadual do PT-PE e militante da JPT Recife

Álvaro Fernandes - Secretário de formação PT Recife

Uilah Guedes - Dirigente da JPT Nacional da gestão anterior

César Augusto da Silva Lucena - Presidente do PT de Camocim de São Félix

Secretario Geral do PT Caruaru e Militante JPT Caruaru

Isadora Arraes - Militante da JPT Olinda

Lais Camila queiroz da Silva - Militante da JPT Recife

Juliano leite de Souza - Militante da JPT Recife

Jeferson leite de Souza - Militante da JPT Recife

Thayanara Liandra dos santos frança - Militante da JPT Recife

Rafael Crispim lima - Militante da JPT Recife

João Leandro Lima e silva - Militante da JPT Recife

Fabiana Thaynã de Lima Araújo - Militante da JPT Recife

Jefferson miranda da Costa - Militante da JPT Recife

Cely grego da Silva - Militante da JPT Recife

Anne Ribeiro de Lemos - Militante da JPT Igarassu

Antony Guilherme Cabral- Militante da JPT de Abreu e Lima

Thayná Montenegro Varela da Costa - Militante da JPT de Abreu e Lima

Elise De Oliveira Nery - Militante da JPT Olinda

Rayssa Karolyna Farias Barbosa - Militante da JPT Recife

Cláudio Luís Damasceno Valente Júnior - Militante da JPT Recife

Sabrina Pinheiro - Militante da JPT Recife

Guilherme Souza - Militante da JPT Recife

João Victor - Militante da JPT Recife

Higor Araújo - Militante da JPT Recife

Rodrigo Luna - Militante da JPT Recife

Rafael Tibério - Militante da JPT Recife

Cícero Davi de Brito Pacheco - Militante da JPT Arcoverde

Willianny Estheffanny da Silva - Militante da JPT Arcoverde

Lívia Maria Soares Teles - Militante da JPT Recife

Giovanna Enavane Cavalcanti - Militante da JPT Olinda

