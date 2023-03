Laudo revela causa da morte de vereadora de Juazaeiro do Norte e namorado

Apoie o 247

247 - A causa da morte da vereadora Yanny Brena e de seu namorado, Rickson Pinto, foi asfixia, de acordo com os exames dos corpos feitos pela Perícia Forense (Pefoce) e que foram divulgados nesta segunda-feira (6). Os corpos foram encontrados na casa onde moravam em Juazeiro do Norte, no Ceará, na sexta-feira (3). A principal linha de investigação do crime é feminicídio seguido de suicídio.

De acordo com reportagem do portal G1, o caso está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte, unidade que já ouviu, até o momento, cerca de 20 pessoas. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do estado reforçou que a Polícia Civil aguarda receber outros laudos solicitados à Pefoce sobre o local de crime e de imagens de câmeras de segurança, além do laudo de pesquisa de substâncias em amostras de sangue e urina.

Yanny Brena sofreu ferimentos no pescoço, no abdômen e também teve unhas quebradas, segundo o laudo pericial ao qual a TV Verdes Mares teve acesso.

As marcas, segundo o documento, indica que houve luta corporal. Um cabo do aparelho de TV foi utilizado no crime.

Em depoimento à polícia, uma das amigas de Yanny Brena afirmou que a vereadora já havia expressado que não queria continuar pagando as despesas do namorado.

