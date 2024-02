Lewandowski desembarca em Mossoró para acompanhar investigações de fuga em presídio

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, desembarcou na manhã deste domingo (18) em Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde deve acompanhar as investigações da fuga de dois detentos da penitenciária federal de segurança máxima do estado. As informações são do G1.

Lewandowski viajou acompanhado do diretor-geral em exercício da Polícia Federal, Gustavo Souza. A comitiva chegou ao município por volta das 9h25. Segundo o Ministério da Justiça, o grupo e o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, devem se reunir com os responsáveis pelas equipes de busca dos fugitivos no estado.

As buscas por Rogério Mendonça e Deibson Nascimento - fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró - entraram no quinto dia neste domingo (18). Os dois foram vistos pela última vez na noite de sexta (16) quando invadiram uma casa que fica a 3 km da Penitenciária. No local, pediram água, comida e levaram os celulares dos moradores.

Ele foi recebio pela governadora Fátima Bezerra.

Bom dia com a chegada do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, aqui em Mossoró. Seja muito bem-vindo ao RN, ministro! pic.twitter.com/xJXdiNodHT — Fátima Bezerra (@fatimabezerra) February 18, 2024

