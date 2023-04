Líder de facção no RN, 'Bibi Perigosa' é presa no Rio

Apoie o 247

247 - Na noite de domingo (2), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), anunciou que a polícia prendeu uma mulher que, segundo informações, é a líder de uma facção criminosa no Rio Grande do Norte, responsável pelos ataques ocorridos no estado no mês passado. A prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) em Campo Grande, zona oeste do Rio, informa a Folha de S. Paulo.

Andreza Cristina Lima Leitão, também conhecida como "Andreza Patroa" ou "Bibi Perigosa", é considerada uma das maiores traficantes e acumula diversos processos na Justiça do Rio Grande do Norte por tráfico de drogas, organização criminosa e pelos ataques ocorridos recentemente, de acordo com o governador Castro.

Curiosamente, o apelido "Bibi Perigosa" é o mesmo utilizado pela ex-primeira-dama do tráfico da Rocinha, Fabiana Escobar, que inspirou a criação da personagem principal da novela "A Força do Querer", exibida pela TV Globo em 2017 e criada por Glória Perez.

(Artigo escrito com uso de inteligência artificial)

