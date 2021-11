Líder do PDT expõe Ciro Gomes e diz que não recebeu nenhuma ligação antes da votação da PEC da reeleição de Bolsonaro

Apoie o 247

247 – O deputado Wolney Queiroz (PDT-PE) expôs Ciro Gomes, que suspendeu sua candidatura presidencial após o apoio do PDT à PEC da reeleição de Jair Bolsonaro, que lhe dá um cheque em branco de R$ 94 bilhões em ano eleitoral. "Importante ressaltar uma coisa: a votação dessa PEC 23 (Precatórios) era assunto predominante nos noticiários em todas as TVs, portais, blogs e jornais do Brasil. A imprensa especializada já anunciava que PDT e PSB poderiam votar a favor da PEC. Apesar disso, não recebi do presidente Ciro um telefonema, um e-mail, uma mensagem, um recado. Nada. Rigorosamente nenhuma orientação", escreveu Wolney Queiroz no texto para sua bancada, segundo reportagem do Globo.

