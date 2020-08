Líder espiritual é acusado de estuprar e abusar 14 mulheres na Bahia

A primeira vítima a denunciar engenheiro Tércio Cunha Costa, de 63 anos, foi Tatiana. Segundo a vítima, o religioso dizia que precisava fazer sexo com ela para "equilibrar os chacras" da jovem. Ao menos 14 mulheres passaram por constrangimento com ele edit

247 - O engenheiro Jair Tércio Cunha Costa, de 63 anos, é acusado de manipular e estuprar ao menos 14 mulheres em Salvador (BA). As informações foram veiculadas na edição deste domingo (2) do Fantástico, na TV Globo.

A primeira vítima a denunciar o líder religioso foi Tatiana. Ela, que disse ter sofrido abusos entre 2002 e 2014, entrou para o que chama de “seita” maçom por intermédio de um namorado. Na época, a vítima tinha 16 anos e estava grávida, o que a fez procurar Jair Tércio.

"A partir daí eu perdi minha vida. Não pude escolher profissão, ele determinou que era pedagogia. Fui obrigada a trabalhar na escola que ele fundou, me afastei de minha mãe por ordem dele, tive que mudar celular, apagar e-mail e criar outro e-mail para que ninguém da minha vida tivesse contato comigo", contou ao Fantástico.

De acordo com a vítima, Tércio dizia que precisava fazer sexo com ela para "equilibrar os chacras" da jovem. "Me sentia péssima após os estupros. Chegava em casa e vomitava. E, com isso, eu me afastei mais ainda de todo mundo. Inclusive das pessoas da seita, porque ele fala que ninguém é confiável, que a gente só pode confiar nele", disse.

