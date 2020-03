Líder Guajajara é encontrado morto a tiros em terra indígena no Maranhão

O líder indígena Zezico Rodrigues Guajajara foi encontrado morto a tiros nesta terça-feira, 31, no interior do Maranhão. Desde novembro do ano passado, é o quinto representante da etnia Guajajara morto edit

247 - O líder indígena Zezico Rodrigues Guajajara foi encontrado morto a tiros nesta terça-feira, 31, na Terra Indígena Araribóia, no município de Arame, interior do Maranhão. Desde novembro do ano passado, Zezico Rodrigues é o quinto representante da etnia Guajajara morto.

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), que envolve lideranças de todo o país, divulgou um comunicado informando que o caso está sendo acompanhado pela Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP) do Maranhão, que acionou a Força-Tarefa de Proteção da Vida Indígena no estado, a FT-Vida.

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa