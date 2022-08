Lira destinou recursos do orçamento secreto para pavimentar estrada que beneficia suas fazendas em Alagoas

Obra no município alagoano de São Sebastião foi paga pela Codevasf, entregue por Jair Bolsonaro ao centrão em troca de apoio no Congresso Nacional edit

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) destinou recursos das chamadas emendas de relator, que integram o orçamento secreto, utilizado pelo governo Jair Bolsonaro (PL) para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso Nacional, para financiar uma obra de pavimentação, orçada em cerca de R$ 657 mil, de uma via federal próxima a fazendas de propriedade do parlamentar.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, “a obra de calçamento com paralelepípedos em São Sebastião (a 120 km de Maceió), custeada pela estatal Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), foi inaugurada em junho com a presença do presidente da Câmara”. A Codevasf, cujo comando foi entregue por Bolsonaro ao centrão, vem sendo alvo de sucessivos escândalos em função de licitações com suspeitas de superfaturamento e obras não realizadas.

A estatal também se tornou uma espécie de escoadouro de recursos das emendas do orçamento secreto, tendo recebido cerca de R$ 3 bilhões por meio de emendas parlamentares apenas no ano passado. Uma auditoria, porém, constatou que a estatal não conseguiu comprovar o valor real das obras executadas por meio destes recursos.

Ainda segundo a reportagem, a obra compreende um trecho de 1,8 mil metros da rodovia batizada de José Batista Neto. A estrada “é o principal acesso da BR-101 ao povoado Terra Nova e também leva a um conjunto de propriedades rurais usadas para pecuária pelo deputado”, destaca o periódico.

As fazendas Tapera e Paudarqueiro, que somam cerca de 110 hectares, não foram declaradas à Justiça Eleitoral em 2018.

